Замглавы Госдепа не упомянула конфликт на Украине на заседании G20

Заместитель госсекретаря США по политическим отношениям Эллисон Хукер не упомянула конфликт на Украине во время своего выступления на заседании глав МИД G20. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что выступление Хукер было посвящено приоритетам работы G20 и предстоящего председательства США в организации.

«Администрация американского президента Дональда Трампа призывает всех членов "Большой двадцатки" вернуться к первоначальным принципам ради экономической кооперации», — сказала замглавы Госдепа.

Также она добавила, что G20 под председательством США уйдет от вопросов «инклюзивности и гендерного равенства», сфокусировавшись на укреплении экономик членов клуба. Хукер заверила, что Вашингтон вместе с другими участниками «Большой двадцатки» принесут «рост, стабильность и процветание».