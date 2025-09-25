Представитель США ушла со встречи глав МИД G20

Представитель США ушла с заседания глав МИД стран-членов «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Заседание прошло в рамках Генассамблеи ООН. Отмечается, что встречу посетили министр иностранных дел Канады и глава европейской дипломатии Кая Каллас. США представляла заместитель госсекретаря по политическим вопросам Эллисон Хукер, но она покинула зал до того, как Ананд и Каллас начали свои выступления.

Кроме того, в своей речи Хукер не упомянула конфликт на Украине. В свою очередь, остальные министры посвятили этому вопросу значительную часть своих выступлений.

Ранее Каллас отреагировала на изменение позиции Трампа по украинскому конфликту.