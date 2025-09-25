Стармер отреагировал на слова Трампа о мэре Лондона

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нелепыми высказывания президента США Дональда Трампа о мэре Лондона Садике Хане, одном из наиболее популярных британских политиков. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер в ходе выступления на ГА ООН назвал Лондон ужасным городом, а Хана — ужасным мэром. Кроме того, он обвинил градоначальника в желании ввести в столице королевства законы шариата.

Глава правительства заметил, что во многом согласен с президентом США, «ладит с ним». Вместе с тем, уточнил он, в контексте оценки деятельности Хана на посту мэра Лондона, его мнение существенно отличается от точки зрения Трампа.

«Слова о введении законов шариата — нелепость, а Садик Хан — очень хороший человек, и у него получается снижать количество преступлений [в Лондоне]. Комментарии по поводу законов шариата были нелепыми», — подчеркнул Стармер.

Мэр Лондона считает Трампа расистом и исламофобом

Премьер напомнил, что Садик Хан ранее нередко сталкивался с Трампом, «у них были жесткие разговоры».

Напомним, что лейборист Садик Хан занимает пост мэра Лондона с 2016 года. Он стал первым в истории мэром британской столицы, переизбранным на этот пост трижды.

В июне 2025 года Хан получил в Букингемском дворце рыцарский титул от короля Великобритании Карла III.