Жена Зеленского похвасталась фото с Меланией Трамп

Жена Владимира Зеленского Елена выложила в соцсетях совместное фото с супругой президента США Меланией Трамп. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На опубликованном фото женщины стоят рядом на фоне камина. Как написала Елена Зеленская под фото, на встрече с Меланией Трамп она обсудила защиту детей, а также «общие ценности».

© Telegram-канал Зеленской

«Встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства», — написала Зеленская.

Ранее Елена Зеленская и Мелания Трамп провели двустороннюю встречу на полях Генассамблеи ООН.