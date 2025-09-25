Украинцы попросили о мирных переговорах с Россией

Директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович в эфире украинской программы «Тема с Мосейчук» заявил, что запрос на мирные переговоры среди украинцев огромный. Об этом пишет Telegram-канал «УНИАН».

Антипович отметил, что запрос на переговоры сейчас очень высок. Он был совсем иным в начале конфликта, когда украинцы были сильно сплочены — 73 процента считали, что нужно продолжать борьбу до возвращения Крыма и Донбасса.

Однако с каждым новым опросом, по мере затягивания конфликта, мнения изменились на прямо противоположные.

Согласно результатам опроса, две трети (60 процентов) полагают, что следует искать компромисс в переговорах. «Уже 80 процентов украинцев говорят, что нужно искать компромиссное решение с привлечением других стран», — сказал Антипович.

