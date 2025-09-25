Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Посольство Польши в Минске призвало своих граждан немедленно покинуть Белоруссию и рекомендовало воздержаться от любых поездок в эту страну. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

Накануне глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал, что Минск предпринимает шаги для снижения военного напряжения с Польшей.

«Министерство иностранных дел призывает граждан Польши, остающихся в Республике Беларусь, незамедлительно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства», — отметили в посольстве.

Дипломаты уточнили, что в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной.

Польша открыла границу с Беларусью

Напомним, что Польша ранее также призывала граждан страны покинуть Белоруссию. Это было связано с проведением масштабных учений «Запад-2025» и инцидентом с дронами, обнаруженными в воздушном пространстве республики.