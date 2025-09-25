Армия Израиля: 700 тысяч палестинцев покинули город Газа

С конца августа 700 тысяч палестинцев покинули город Газа из-за воздушных и наземных атак на центр города. Люди были эвакуированы на юг сектора Газа, сообщили израильские военные.

По данным гуманитарного агентства ООН (OCHA), с середины августа было зарегистрировано 388 400 перемещений, большинство из которых из города Газа, где был объявлен голод. Ранее здесь проживали около 1 миллиона человек.

Израиль начал крупное воздушное и наземное наступление на главный городской центр палестинской территории. Со слов военных, предпринимаются попытки нанести поражение ХАМАС после почти двухлетней разрушительной войны.

Гуманитарное агентство ООН зафиксировало за последнюю неделю наиболее интенсивные удары по городу Газа. Были также совершены нападения на палатки, в которых укрывались перемещенные палестинцы, а также на жилые здания и объекты общественной инфраструктуры, многие из которых привели к большому числу жертв.

Со своей стороны официальный представитель израильских вооруженных сил Эфи Дефрин заявил, что с начала операции вокруг города Газа военные нанесли около 2 тысяч ударов по объектам, которые могут использовать радикалы в секторе Газа.

Тем временем журналисты не могут самостоятельно проверить информацию, предоставленную гражданской обороной или израильскими военными, ввиду ограничений для СМИ на территории Израиля и доступа в отдельные районы, сообщает AFP.