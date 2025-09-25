Кобахидзе отказался вступать в полемику с Зеленским

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал слова Владимира Зеленского о его стране. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Напомним, что во время своего выступления в рамках Генассамблеи ООН Зеленский заявил, что «Европа уже потеряла Грузию». Он также добавил, что в этой стране ухудшается ситуация с правами человека и государственным строем.

Как заявил Кобахидзе, в Тбилиси не согласны с этой позицией, но вступать с Зеленским в политику он не планирует. Такое решение он объяснил тем, что Украина участвует в военном конфликте.

«Я не хочу вступать в полемику с Владимиром Зеленским. Он президент страны, находящейся в состоянии войны, поэтому какое бы заявление он ни сделал, я не считаю нужным на это реагировать», — объяснил он.

Кобахидзе также добавил, что в вопросе прав человека Грузия является лидером среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.