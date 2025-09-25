Трамп выступит с важным заявлением по Сирии

Президент США Дональд Трамп на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме обещал вскоре выступить с "важным заявлением" по Сирии.

Согласно оценке Трампа, Эрдоган во многом "несет ответственность" за свержение президента Башара Асада в декабре 2024 года, которое, по его мнению, является "выдающимся достижением". Президент США назвал новые власти Сирии "ставленниками" турецкого лидера.

Трамп добавил, что снял санкции с Сирии "по просьбе" Эрдогана, руководства Катара и Саудовской Аравии.

"Эти санкции были очень жесткими. Я думаю, что сегодня мы выступим с важным заявлением", - подчеркнул он.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа - руководитель группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в России). 29 января 2025 года аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится от четырех до пяти лет.

14 мая 2025 года Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде (первая встреча руководителей этих двух стран за 25 лет). Американский лидер объявил о том, что Вашингтон приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились в отношении Дамаска.

1 июля Трамп подписал указ об отмене режима односторонних санкций в отношении Сирии, который, однако, не распространяется на Асада и связанных с ним лиц. Госдепартаменту было предписано рассмотреть возможность исключения арабской республики из американского списка стран - спонсоров терроризма. 7 июля США приняли решение исключить ХТШ из американского списка иностранных террористических организаций. Как заявил госсекретарь Марко Рубио, это решение было принято после объявления о роспуске ХТШ и "приверженности сирийского правительства борьбе с терроризмом во всех формах".