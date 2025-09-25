Раскрыта важная деталь в заявлении Трампа в ООН

Президент США Дональд Трамп своим заявлением о шансах Киева вернуть территории переложил ответственность за поддержку Украины на страны Европы. Об этом сообщает хорватское издание Advance.

Автор статьи отметил, что политика Трампа «зачастую напоминает бизнес: делая громкие заявления, он прощупывает почву, потом поднимает цену и перекладывает бремя на других».

«Ответ кроется в деталях, которые раскрыл сам президент США: победа якобы возможна "с помощью Европейского союза", а не с новой американской поддержкой», — говорится в тексте.

Ранее Трамп после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН заявил, что, пользуясь поддержкой ЕС, Украина «могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, может быть, даже пойти дальше». Также американский глава отметил, что Киеву пора действовать.