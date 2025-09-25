НАТО готовится стрелять: тайное предупреждение послано в Кремль

Европейские дипломаты в ходе закрытой встречи в Москве предупредили Кремль: НАТО готово применить силу, вплоть до уничтожения российских самолетов, в случае дальнейших нарушений воздушного пространства альянса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

© Московский Комсомолец

Поводом для напряженной встречи, в которой участвовали послы Великобритании, Франции и Германии, стал недавний инцидент, когда Эстония обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении воздушного пространства. По словам источников, российская сторона якобы на встрече заявила, что считает себя уже втянутой в конфронтацию с европейскими странами. По их логике, такие действия являются ответом на атаки Украины по Крыму, которые были бы невозможны без поддержки НАТО.

В ответ на предупреждение посол России во Франции Алексей Мешков прямо заявил, что если НАТО собьет российский самолет, «это будет война». Ситуация осложняется и разногласиями внутри самого альянса. В то время как президент США Дональд Трамп и лидеры некоторых восточноевропейских стран призывают к решительным действиям, Германия и Италия выступают за осторожность, опасаясь неконтролируемой эскалации.

Напомним, что Министерство обороны России ранее отвергло обвинения Эстонии, подчеркнув, что самолеты осуществляли плановый перелет в нейтральных водах Балтики и не нарушали воздушного пространства других государств.