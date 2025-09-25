Саркози поместят в тюрьму Санте в Париже

Парижская тюрьма Санте станет местом отбывания срока экс-президента Франции Николя Саркози. Об этом сообщает в четверг радиостанция RTL со ссылкой на тюремный источник.

«Бывший президент вызван к прокурору Национальной финансовой прокуратуры. Прокурор сообщит ему дату его первого дня заключения. В этой тюрьме для бывшего главы государства уже подготовлена камера», — сообщает источник.

Ранее суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

По версии следствия, Саркози договорился с тогдашним лидером Ливии Муаммаром Каддафи в 2005 году о получении средств на избирательную кампанию в обмен на политическую поддержку на международной арене.

Суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы

Бывшему президенту предъявляли обвинения в коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии ливийских государственных средств. Сам Саркози неоднократно заявлял, что обвинения строятся без веских доказательств.