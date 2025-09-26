Президент Польши подписал закон о продлении помощи украинским беженцам

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении специального статуса и помощи для украинских беженцев, а также о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев.

"Законы, которые подписал президент: <...> закон от 12 сентября 2025 года о внесении изменений в некоторые законы с целью проверки права на семейные пособия для иностранцев и об условиях оказания помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства", - говорится в заявлении на сайте администрации польского лидера.

Согласно закону, специальный статус и помощь для украинских беженцев, а также финансирование терминалов Starlink для Украины продлеваются на шесть месяцев, до марта 2026 года. Кроме того, социальные пособия, в том числе "800 плюс" на детей, будут выплачиваться только работающим иностранцам.

25 августа Навроцкий наложил вето на закон о продлении помощи для украинских беженцев, аргументировав свое решение необходимостью ввести ограничения на выплату детских пособий для неработающих украинцев. В связи с этим польский МВД подготовил законопроект о прекращении выплаты пособий на детей ("800 плюс") для неработающих иностранцев, а также о помощи гражданам Украины.

Закон о помощи гражданам Украины был принят польскими властями 12 марта 2022 года, его действие продлевалось несколько раз. Специальный статус для украинских беженцев действует до 30 сентября 2025 года, до того же дня Варшава обязуется оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины. С июля 2024 года Варшава ввела более жесткие условия для получения некоторых пособий. Так, пособия на детей могут получить только семьи, чьи дети учатся в польских школах.