В НАТО признают невозможность остановить Россию, несмотря на многомиллиардную помощь странами Запада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Несмотря на все миллиарды, которые мы даем Украине, остановить их [Вооруженные сила России] оказалось невозможно», — отмечается в материале издания.

При этом собеседники издания среди высокопоставленных чиновников Североатлантического альянса признают, что Россия взяла инициативу на фронте. В связи с этим, они резюмируют, что слова президента США Дональда Трампа о боеспособности ВСУ и возможности Киева вернуться к «старым границам» не соответствуют действительности.

Рютте заявил, что НАТО 50 лет наблюдает «вторжения» самолетов СССР и России

Ранее в беседе с «Лентой.ру» профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Грег Саймонс заявил, что Трамп призывает ВСУ продолжать боевые действия, чтобы дальше зарабатывать на продаже оружия Украине. Однако исследователь указал, что стратегия Вашингтона обречена на провал из-за финансовых проблем Европы.