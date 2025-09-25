Евроскандал с вакцинацией: кто находится в зоне смертельного риска

Европейские депутаты начали выяснять, о чем переписывались президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, когда обсуждалась сделка между Евросоюзом и МЕРКОСУР об экономическом партнёрстве с 2020 года.

Как сообщила депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал, эта переписка чудесным образом исчезла с электронных носителей. Равно как и обмен сообщениям фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии. О последнем факте стало известно в августе.

МЕРКОСУР - это объединение Южной Америки, в котором участвуют Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай, Боливия и Венесуэла. Не исключено, что исчезнувшие фрагменты общения также касались вакцинации.

Напомним, что с подачи Урсулы Евросоюз приобрёл более 1,8 миллиарда доз антиковидной вакцины за сумму € 35 миллионов.

Одновременно со скандалом вокруг исчезнувшей переписки Урсулы фон дер Ляйен, пока ещё на неофициальном уровне появляется информация о том, что врачи, которые первыми испытывали на себе евровакцину, начали умирать от тромбозов или онкологии.

Правда ли это, и действительно ли препарат, которым массово вакцинировались европейцы и латиноамериканцы в конце прошлого и начале текущего десятилетия, дал осложнения?

Об этом «Свободной Прессе» рассказал бывший советник генерального секретаря ООН Кофи Аннана и член Комиссии по биологическому и химическому оружию ООН микробиолог Игорь Никулин.

«СП»: Игорь Викторович, смерти первых испытателей антиковидной вакцины, применённой в Европе, - это слухи, совпадение или доказанная история?

- Врачи, зараженные одной и той же серией вакцин, причем в разных странах, столкнулись либо с тромбозами, либо с онкологическими заболеваниями. Есть ещё и не врачи. И есть такая, тоже пока не озвученная официально, статистика. От вируса погибло примерно 7 миллионов человек, а от позднейших тяжелых осложнений, связанных с вакцинацией, ещё около 20 миллионов.

Об этом, кстати, предупреждал и Люк Монтанье – знаменитый учёный, нобелевский лауреат, который в восьмидесятые открыл возбудитель СПИДа, и наши специалисты из НИИ-48 Министерства Обороны.

«СП»: В чём причина?

- У тех, кто получил бустер (в данном случае – вакцинировался в третий раз или более) остаётся спайковый белок, который будет уже постоянно выделяться в организме и приведёт к гибели в течение 5-10 лет, если вовремя не начать бороться с проблемой.

Спайковый белок, который постоянно воспроизводится, не пускает вирус в клетки, но сам проникает в них и разрушает их изнутри. И разрушает тромбоциты. Этот процесс становится необратимым.

А в ЕС закупили вакцину именно с тем прицелом, чтобы привить людей многократно. Иначе зачем им 2 миллиарда доз на 450 миллионов человек. Сейчас всё это дело пытаются засекретить.

«СП»: Какой процент привитых трижды может умереть?- Очень большой. Даже если вовремя начать лечение – всё равно не менее 50%.

«СП»: Чем отличается наша вакцина от европейской?- Наша сделана на основе аденовируса человека, западные вакцины Pfizer – на основе аденовируса обезьяны.

«СП»: Что лучше?

- Я думаю, что вакцины на основе человеческого – лучше. Они вызывают меньше побочных реакций. Все-таки аденовирус постоянно находится в организме человека в минимальном количестве, к нему человек привык. А тут обезьяна. Обезьяний аденовирус в организме человека не находится.

Но самые опасные побочные эффекты примерно одинаковы у обеих вакцин. Наше отличие в том, что людей в принудительном режиме прививали лишь однажды, что не очень опасно, и здоровый организм это спокойно преодолевает. А больных и пожилых не вакцинировали по совету терапевта.

Но были люди, которые сами хотели прививаться более, чем один раз. Тогда не все врачи знали, что этого нельзя делать. Классический пример – Владимир Жириновский. Он за полтора года вакцинировался 7 раз.

Кто-то ему советовал, что так будет надёжнее. Седьмой вакцинации он не пережил, но и шести было бы достаточно, чтобы сегодня его уже не было с нами.

«СП»: Что делать, чтобы спасти многократно привитых?

- Ходить к онкологу, проверять кровь – это с одной стороны. С другой - отобрать добровольцев из числа многократно привитых, и начать работать над методикой борьбы со спайковым белком.

Но этого никто не делает в Европе. Им проще скрыть информацию.