Раскрыта личность погибшей 20 лет назад в Испании россиянки

Погибшая 20 лет назад в Испании женщина оказалась россиянкой Людмилой Завадой. Об этом сообщает CNN.

Тело женщины, одетой в топ, брюки и туфли розового цвета, нашли на дороге в испанском городе Виладеканс в июле 2005 года. На момент обнаружения она была мертва менее 24 часов. Ее причина смерти показалась полицейским подозрительной, поскольку улики указали на перемещение тела до того, как его нашли. При этом установить личность женщины так и не удалось и дело было передано в рамках кампании Интерпола «Определи меня», запущенной в 2023 году.

Именно эта акция позволила узнать, кем была погибшая. Интерпол обнаружил совпадение биометрических данных с отпечатками пальцев, хранящимися в национальной базе данных Турции. Анализ ДНК одного из близких родственников Завады подтвердил совпадение.