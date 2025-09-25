Трамп отказался от слов о «бумажном тигре»

Президент США Дональд Трамп отказался от своих слов о «бумажном тигре» — ранее он использовал это выражение в адрес России.

Во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Трамп заявил, что больше не будет использовать это выражение.

«Я никогда никого не назову “бумажным тигром”», — заявил он.

Напомним, что слова о «бумажном тигре» он озвучил после встречи с Владимиром Зеленским. Тогда он заявил, что Россия уже три с половиной года «ведет бесцельную борьбу», которая должна была бы завершиться за неделю, если бы у Москвы была настоящая военная мощь.