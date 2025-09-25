Трамп объяснил, почему снял санкции с Сирии

США сняли санкции с Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара, чтобы «дать стране шанс вздохнуть». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Он назвал введенные санкции против Сирии «очень серьезными».

«По просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, короля Саудовской Аравии и Катара, они попросили снять санкции. Я снял их, чтобы дать Сирии шанс вздохнуть», — добавил Трамп.

Напомним, что США начали вводить санкции против Сирии еще в 1979 году. Тогда страна была включена в список государств — спонсоров терроризма. В частности, был введен запрет на экспорт оружия и технологий двойного назначения, на поставки самолетов и вертолетов, на предоставление кредитов. После этого и вплоть до 2021 года Вашингтон только ужесточал санкции, но при администрации Джо Байдена ряд из ограничений был смягчен. По данным Всемирного банка, из-за американский мер и гражданской войны ВВП Сирии сократился в 2010-2021 годах на 54%, а валютные резервы — с 18,5 миллиардов долларов в 2010 году до 200 миллионов долларов в 2025 году.