Трамп назвал способного повлиять на прекращение огня на Украине политика

Президент США Дональд Трамп назвал человека, который может повлиять на прекращение огня на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о позиции Турции в конфликте на Украине, Трамп заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может оказать большое влияние на прекращение конфликта. По словам главы Белого дома, Эрдоган «очень нейтрален».

«Я думаю, он может оказать большое влияние, если захочет, прямо сейчас. Он очень нейтрален», — заявил он.

Ранее Трамп призвал Эрдогана прекратить закупки нефти из России.