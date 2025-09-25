Генсек НАТО поддержал слова Трампа о необходимости сбивать российские самолеты

Генсек НАТО Марк Рютте поддержал предложение президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты в случае их появления в воздушном пространстве стран альянса. Об этом Рютте сообщил в эфире одного из телеканалов. Никаких доказательств подобных нарушений предоставлено не было, и в Москве неоднократно опровергали подобные обвинения.

«Здесь я полностью согласен с президентом Трампом. Если это (сбивать российские самолеты — прим. URA.RU) необходимо. Но наши военные прошли подготовку и готовы к этому. Мы знаем, как это сделать», — сообщил генсек НАТО в эфире телеканала Fox News.

В среду, 24 сентября, глава США Дональд Трамп выступил с заявлением о необходимости для стран НАТО применять оружие против российских самолетов в случае их проникновения в воздушное пространство альянса, передает «Царьград». В ответ на это посол РФ во Франции Алексей Мешков отметил, что уничтожение натовскими силами российского воздушного судна под предлогом его предполагаемого вторжения в воздушное пространство альянса будет расценено как акт войны.

В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что российская авиация осуществляет полеты над нейтральными водами. РФ полностью соблюдает международные нормы использования воздушного пространства, не пересекает воздушные маршруты и избегает опасного сближения с летательными аппаратами других государств.