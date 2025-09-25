Трамп оценил роль Эрдогана в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган может оказать значительное влияние на прекращение конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Я думаю, он может оказать большое влияние, если захочет, прямо сейчас. Он очень нейтрален», — сказал американский лидер.

23 сентября Эрдоган во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что готов продолжать работу в интересах урегулирования украинского конфликта. Он напомнил, что именно в Турции прошли встречи между делегациями Российской Федерации и Украины.

До этого сообщалось, что Эрдоган встретится с Трампом в Белом доме. Ожидается, что политики обсудят украинский конфликт и другие темы.

В начале сентября Эрдоган провел контакты с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и пришел к выводу, что главы государств пока не готовы провести личную встречу.