Внутренние проблемы НАТО идут на руку России. Об этом в беседе с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом заявил британский дипломат Ян Прауд.

По его словам, каждый раз, когда европейские лидеры созывают совещание и неделями обсуждают возможные меры против РФ, российский президент Владимир Путин «уже опережает их».

«В некотором смысле обходит с фланга. Поэтому не стоит недооценивать его способность переиграть Запад», — добавил Прауд.

Он считает, что позиция Москвы становится тем более жесткой, чем больше давления Запад оказывает на Россию и чем сильнее угрожает ей. По мнению Прауда, структурные проблемы, существующие в НАТО, дают РФ значительное стратегическое и тактическое преимущество в противостоянии с Европой.

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что не собираются нападать и воевать со странами североатлантического альянса. В частности, об этом говорил сам Путин. Несмотря на это в НАТО продолжают утверждать обратное.