Телохранитель раскрыл, как Зеленский может сбежать из Украины

У Владимира Зеленского есть кортеж, с помощью которого при необходимости в любой момент он может сбежать из страны. Об этом заявил профессиональный телохранитель Алексей Фонарев, передает «Аргументы и факты».

По его словам, у любого государственного служащего, в том числе Зеленского, есть машины с водителями, которые всегда наготове.

«Им дали сигнал, они подогнали машину, Зеленский сел и поехал. Ему же в такой момент не надо выносить из дома картины, золотые статуи, антиквариат. Две дорожные сумки со сменной одеждой и все. Наверняка у него уже есть квартиры за границей, в которых есть вещи», — добавил Фонарев.

Он отметил, что при таком сценарии вывозом имущества могут «заниматься другие люди или же эти вещи просто бросят».

Ранее Зеленский заявил о готовности уйти в отставку после завершения конфликта Украины.