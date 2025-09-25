Дания высказалась о связи инцидента с БПЛА и России

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что власти королевства не имеют доказательств того, что Россия причастна к инциденту с БПЛА, которые ранее вторглись в воздушное пространство страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ABC News.

По словам Поульсена, у Дании нет доказательств, что Россия связана с этим инцидентом. При этом он также добавил, что сейчас в его стране не знают, кому принадлежали беспилотники. Впрочем, их запуск Поульсен оценил как «работу профессионала».

«Я бы определил это как гибридное нападение с использованием различных типов дронов. <...>. Я понимаю обеспокоенность датчан, но на сегодняшний день мы не можем предложить решение, которое устранило бы угрозу от дронов», — заявил министр.

Ранее в воздушное пространство Дании вторглись неопознанные БПЛА.