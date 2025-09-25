Президент Палестины: ХАМАС не будет участвовать в управлении Газой после войны

Президент Палестины Махмуд Аббас пообещал, что группировка ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Газой после окончания войны и должна будет сдать оружие. Его слова приводит Assotiated Press.

Палестинский президент, выступая по видеосвязи после того, как Соединенные Штаты аннулировали его визу, также заявил мировым лидерам, что его народ «отвергает» нападение ХАМАС на Израиль в 2023 году.

Кроме того, Аббас заявил Генеральной Ассамблее ООН, что палестинцы в секторе Газа «сталкиваются с войной геноцида, разрушений, голода и вынужденного переселения», которая была развязана Израилем.

Речь президента Палестины прозвучала в то время, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направляется в Нью-Йорк.

18 сентября США в очередной раз заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа, освобождению удерживаемых лиц и устранению препятствий для доставки гуманитарной помощи населению.

Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.