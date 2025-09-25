Президент Палестины раскрыл, какую роль будет играть ХАМАС в управлении Газой

Газета.Ru

Президент Палестины Махмуд Аббас пообещал, что группировка ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Газой после окончания войны и должна будет сдать оружие. Его слова приводит Assotiated Press.

Президент Палестины: ХАМАС не будет участвовать в управлении Газой после войны
Палестинский президент, выступая по видеосвязи после того, как Соединенные Штаты аннулировали его визу, также заявил мировым лидерам, что его народ «отвергает» нападение ХАМАС на Израиль в 2023 году.

Кроме того, Аббас заявил Генеральной Ассамблее ООН, что палестинцы в секторе Газа «сталкиваются с войной геноцида, разрушений, голода и вынужденного переселения», которая была развязана Израилем.

Речь президента Палестины прозвучала в то время, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направляется в Нью-Йорк.

18 сентября США в очередной раз заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа, освобождению удерживаемых лиц и устранению препятствий для доставки гуманитарной помощи населению.

Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.