Лукашенко заявил, что Путин не против назначения Гросси генсеком ООН

Президент РФ Владимир Путин не будет возражать против назначения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси генсеком ООН, если тот захочет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Глобального атомного форума.

"Вы никогда не подставляли нас с россиянами и не заставляли нас оправдываться. Вы были искренним и порядочным человеком. Поэтому Владимир Владимирович сказал, что если господин Гросси захочет быть руководителем ООН, почему мы будем возражать", - сказал белорусский лидер, обращаясь к Гросси.