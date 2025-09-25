Пока вы не уснули: жесткий ответ Медведева Зеленскому и какой будет война НАТО с Россией

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Медведев жестко ответил на угрозы Зеленского

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что противники России могут столкнуться с ударом такого оружия, от которого не спасет бомбоубежище. Об этом сообщает ТАСС.

Какой будет война НАТО с Россией

Норвежский политолог Гленн Дизен считает, что НАТО и Россия достигли точки, в которой возможна их «прямая война». Об этом он написал в соцсети X. Дизен прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа. Трамп подтвердил, что считает возможным сбивать российские самолеты и дроны над странами НАТО.

В США оценили полный запрет ЕС на импорт российской нефти

Эксперты Goldman Sachs считают маловероятным полный запрет Евросоюза на импорт российской нефти. Они отмечают, что несколько стран блока, включая Венгрию и Словакию, имеют слабую мотивацию поддерживать эту инициативу из-за своей сильной зависимости от российских поставок, передает Bloomberg.

Европейцев готовят к краху банковской системы

Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал держать наличные дома на случай «серьезной нестабильности». Об этом сообщает Le Figaro.

В ЕС из-за низкого спроса остановились два автомобильных завода

© Antonello Marangi/Shutterstock

Корпорация Stellantis временно остановит производство на своих заводах в Пуасси (Франция) и Помильяно (Италия), сообщает Reuters. Такое решение было принято из-за слабого спроса на европейском рынке.

Масштабные атаки на Крым и Новороссийск: какой ответ готовит Россия

Продолжающиеся удары украинских беспилотников, в том числе по Крыму и Новороссийску, приводят к жертвам среди мирных жителей и призваны обеспечить Киеву финансовые вливания западных стран. Чем на такие действия может ответить Россия, разбиралось издание «Царьград».

Ядерная зима: пугающие предостережения российского физика

© Marccophoto/iStock.com

Портал «Царьград» рассказал историю советского ученого-математика, физика и климатолога Владимира Александрова, ставшего соавтором математической модели «ядерной зимы». Издание подчеркивает, что эта гипотеза повлияла на мировоззрение политиков по всему миру и помогла заключить важнейшие договоры о разоружении.

Пресс-секретарь Киркорова раскрыла детали иска к певцу

Компания АО «Социум трейд» обратилась в суд с иском против Филиппа Киркорова из-за недоразумения. Об этом заявила NEWS.ru пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

В России рухнуло автокредитование машин с пробегом

© Максим Богодвид/РИА Новости

За первые восемь месяцев 2025 года в России выдали 284 тысячи кредитов на подержанные автомобили. Это на 58% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Макгрегор похвастался гонораром за участие в турнире UFC у Белого дома

Ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвастался гонораром за участие в турнире UFC, который пройдет на территории Белого дома в Вашингтоне. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

