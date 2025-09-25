Пока вы не уснули: жесткий ответ Медведева Зеленскому и какой будет война НАТО с Россией
Медведев жестко ответил на угрозы Зеленского
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что противники России могут столкнуться с ударом такого оружия, от которого не спасет бомбоубежище. Об этом сообщает ТАСС.
Какой будет война НАТО с Россией
Норвежский политолог Гленн Дизен считает, что НАТО и Россия достигли точки, в которой возможна их «прямая война». Об этом он написал в соцсети X. Дизен прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа. Трамп подтвердил, что считает возможным сбивать российские самолеты и дроны над странами НАТО.
В США оценили полный запрет ЕС на импорт российской нефти
Эксперты Goldman Sachs считают маловероятным полный запрет Евросоюза на импорт российской нефти. Они отмечают, что несколько стран блока, включая Венгрию и Словакию, имеют слабую мотивацию поддерживать эту инициативу из-за своей сильной зависимости от российских поставок, передает Bloomberg.
Европейцев готовят к краху банковской системы
Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал держать наличные дома на случай «серьезной нестабильности». Об этом сообщает Le Figaro.
В ЕС из-за низкого спроса остановились два автомобильных завода
Корпорация Stellantis временно остановит производство на своих заводах в Пуасси (Франция) и Помильяно (Италия), сообщает Reuters. Такое решение было принято из-за слабого спроса на европейском рынке.
Масштабные атаки на Крым и Новороссийск: какой ответ готовит Россия
Продолжающиеся удары украинских беспилотников, в том числе по Крыму и Новороссийску, приводят к жертвам среди мирных жителей и призваны обеспечить Киеву финансовые вливания западных стран. Чем на такие действия может ответить Россия, разбиралось издание «Царьград».
Ядерная зима: пугающие предостережения российского физика
Портал «Царьград» рассказал историю советского ученого-математика, физика и климатолога Владимира Александрова, ставшего соавтором математической модели «ядерной зимы». Издание подчеркивает, что эта гипотеза повлияла на мировоззрение политиков по всему миру и помогла заключить важнейшие договоры о разоружении.
Пресс-секретарь Киркорова раскрыла детали иска к певцу
Компания АО «Социум трейд» обратилась в суд с иском против Филиппа Киркорова из-за недоразумения. Об этом заявила NEWS.ru пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.
В России рухнуло автокредитование машин с пробегом
За первые восемь месяцев 2025 года в России выдали 284 тысячи кредитов на подержанные автомобили. Это на 58% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Макгрегор похвастался гонораром за участие в турнире UFC у Белого дома
Ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвастался гонораром за участие в турнире UFC, который пройдет на территории Белого дома в Вашингтоне. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X.