Рютте спросили о причастности РФ к инцидентам с БПЛА

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте не ответил на вопрос о том, есть ли доказательства причастности России к инцидентам с дронами над странами НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили главу НАТО рассказать о том, как продвигается расследование ЧП с дронами в Дании, Польше, Румынии.

«Я бы не хотел комментировать», — коротко ответил Рютте.

Ранее генсек сообщил, что пока рано говорить о возможной связи между полетами дронов над Данией и предыдущими инцидентами в Польше и Румынии, в которых обвинили Россию.

«В настоящий момент датчане проводят тщательную проверку произошедшего. Мы находимся в очень тесном контакте по этому вопросу. Так что пока рано говорить», — заметил Рютте.

В правительстве Дании подчеркнули, в свою очередь, что ЧП с беспилотниками стало «самым серьезным нападением» на датскую инфраструктуру за все время.