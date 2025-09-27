Владимир Зеленский в ходе публичного выступления пообещал устроить блэкаут в Москве в том случае, если после ударов ВС РФ по Украине Киев останется без электричества, передает «Россия-1» со ссылкой на источники.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинского лидера успокоиться и перестать угрожать России возможными ударами. Он добавил, что лидерам трех славянских государств следует сесть и договориться об окончании конфликта.

«Если, например, будут угрожать блэкаутом в столице Украины, то они, в Кремле, должны знать, что будет блэкаут в столице России», — разъяснил Зеленский.

Зеленского ужаснуло заявление Трампа об Украине

Ранее украинские СМИ сообщили, что мэрия Киева готовится к зиме и возможным масштабным отключениям электричества. В частности, инженеры создают так называемые «энергетические острова».