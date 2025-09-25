Гросси: МАГАТЭ следит за ситуацией на ЗАЭС ежедневно

Ситуация на Запорожской АЭС продолжает беспокоить, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) следит за ней ежедневно. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси на полях открытия форума «Мировая атомная неделя», передает РИА Новости.

© Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

«Ситуация продолжает беспокоить, мы следим за ней день за днем. Агентство сообщило о новых инцидентах, в частности, прекращение внешнего энергоснабжения в десятый раз», — сказал он.

Гросси отметил, что это нарушает безопасность объекта.

По словам главы МАГАТЭ, представители агентства намерены обсудить ситуацию и с российской, и с украинской стороной.

23 сентября сообщалось, что на Запорожской АЭС из-за обстрелов украинских войск оказалась отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская».

25 сентября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала о трудностях с ремонтом из-за действий ВСУ. По ее словам, место повреждения линии 750 кВ находится относительно недалеко от площадки станции, на береговой линии Днепра. Однако ее восстановление осложняется продолжающимися обстрелами в непосредственной близости.