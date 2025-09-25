Старшеклассницы напали толпой на школьницу и били ногами и камнями

Шестиклассница в Выборге, якобы, пожаловалась учительнице на курение старшеклассниц. Школьницы решили ей отомстить, пишут "Известия".

По данным журналистов, 12-летнюю девочку обидчицы выманили на улицу под предлогом прогулки, но во дворе начали оскорблять, требовать извинений. Все это снималось на видео.

Школьниц было человек 10, уточняет СМИ, но избивали ребенка только трое из них. Они удерживали несчастную около 40 минут, били камнем по голове, ногой в спину, зонтиком и зарядкой от телефона. Девочка пыталась убежать, но это не получалось – ее постоянно возвращали назад и ставили на колени.

Мама пострадавшей написала заявление в полицию, но пока подростки продолжат угрожать ребенку.