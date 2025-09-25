Третьего мирового лидера остановили на улице в Нью-Йорке

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён был вынужден прогуляться пешком по Нью-Йорку в связи с тем, что улицы города были перекрыты перед проездом кортежа главы США Дональда Трампа. Об этом пишет «Российская газета».

По данным газеты, лидер Южной Кореи спокойно отнесся к инциденту, не стал спорить со службой безопасности и полицейскими, и пошел пешком по улицам Манхэттена.

Секьюрити Мёна были недовольны сложившейся ситуацией, но в пререкания вступать не стали и последовали за президентом, заметили журналисты.

Ранее сообщалось, что американские стражи порядка без лишних церемоний остановили президентов Франции и Турции Эммануэля Макрона и Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне проезда кортежа Трампа.

Полиция Нью-Йорка остановила автомобиль Макрона

Французский лидер был возмущен действиями полиции, позвонил президенту США, требовал, чтобы его машину пропустили, но Трамп навстречу ему не пошел и Макрону пришлось идти пешком до посольства.

Телохранители Эрдогана пытались освободить дорогу для президента, но были вынуждены смириться и ждать, пока проедут машины американского лидера. Только после этого турецкая делегация смогла перейти шоссе.