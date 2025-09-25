Удары по ТЭЦ оставили Чернигов без электричества

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Чернигове стала объектом ударов, после чего город остался без света. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Чернигове пропал свет после прилетов, под атакой ТЭЦ», — говорится в сообщении.

24 сентября сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили об атаке на один из своих учебных центров, уточнив, что среди использованного вооружения могли быть баллистические ракеты. Сообщалось, что в результате комбинированного удара полностью избежать потерь среди личного состава не удалось, есть и раненые.

Регион, где расположен объект, официально не уточнялся, однако, по данным местных СМИ, это была Черниговская область. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что на попавшем под удар полигоне могли присутствовать инструкторы НАТО.

21 сентября повреждения получили объекты критической инфраструктуры в Черниговской области.