Туск сделал выпад в адрес Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил американского лидера Дональда Трампа в перекладывании ответственности за урегулирование украинского конфликта с США на Европу.

Он напомнил слова Трампа, что при поддержке ЕС Киев якобы может вернуть свои территории.

«За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и перекладывании ответственности за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии», — написал Туск в своём аккаунте в соцсети Х.

Ранее газета The Daily Telegraph писала, что Трамп планирует переложить поддержку Украины на Европу и НАТО.

В Европе опасаются, что Трамп обвинит ЕС в поражении Украины

Кроме того, Financial Times отмечала, что в ЕС опасаются, что президент США обвинит их в военных неудачах Украины.