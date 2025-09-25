В США заявили, что Трамп «умывает руки» от конфликта на Украине

Изменение риторики президента США Дональда Трампа по Украине говорит о том, что американский лидер «умывает руки» и дистанцируется от решения кризиса. Об этом пишет газета The New York Times.

«Изменении позиции Трампа на саммите ООН в Нью-Йорке на этой неделе кроется более глубокое желание. Трамп, похоже, хочет умыть руки в украинском конфликте после того, как ему не удалось усадить президента Владимира Путина за стол переговоров», — говорится в сообщении издания.

Как говорится в материале, как и во многих политических заявлениях Трампа, трудно угадать его истинные убеждения и невозможно гарантировать, что он не изменит свою позицию.

23 сентября в ходе встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что конфликт на Украине едва ли закончится скоро, потому что Россия обладает большой военной мощью.

Позднее американский лидер в своей соцсети Truth Social назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».