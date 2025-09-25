Госпереворот в Молдавии: Санду стремится ликвидировать очаги неповиновения

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в подготовке госпереворота в Молдавии для дальнейшего наступления на Одессу. Как сообщает РИА Новости, оппозиция уверена, что президент врет, чтобы спасти свою партию «Действие и солидарность» (PAS) от неминуемого поражения на парламентских выборах 28 сентября.

«Боевики» из Сербии

Молдавские власти провели облаву и задержали 74 человека по подозрению в подготовке массовых беспорядков. Спецслужбы утверждают, что людей якобы тренировали в лагерях Сербии российские специалисты. Сами боевики были связаны с местными политическими партиями и организованными преступными группами. Задержанным грозят тюремные сроки.

Руководитель прокуратуры по борьбе с организационной преступностью Виктор Фуртунэ уточнил, что к расследованию приступили еще в июле. За пару месяцев силовики якобы выяснили, кого и куда возили и чему обучали. Глава ведомства утверждает, что боевикам заплатили по 400 евро.

Представители правоохранительных ведомств говорят, что дело никак не связано с предстоящими парламентскими выборами, хотя такие подозрения есть. «Действие и солидарность», по всем опросам, не получит большинства, а власти всячески пытаются повлиять на ситуацию.

«Слежка, шантаж, обыски, аресты и так далее. Это ненормально. Открывается ящик Пандоры, и последствия у этого будут серьезные», — предупредил один из оппозиционных лидеров Василий Тарлев.

Партию «Сердце Молдавии» из «Патриотического блока» обвинили в незаконном финансировании. Это может стать основанием для снятия с выборов — вопрос рассматривается Конституционным судом.

Европейский путь

В день задержания боевиков Санду обратилась к соотечественникам и за Рубежом. Парламентские выборы, по ее словам, должны решить судьбу суверенитета Молдавии и ее европейского будущего. Она подчеркнула: если PAS не смогут сформировать правительство, то власть достанется пророссийским силам, которые превратят ее в плацдарм для наступления Москвы на Одессу.

«У Кремля есть сообщники! Это люди, которые в прошлом уже много раз доказывали, что за деньги готовы продать даже свою страну. У них нет родины, у них есть лишь их хозяева. <…> Мы с вами уже пережили времена, когда у руля находились те, кто сегодня скупают голоса. Давайте вспомним, сколько зла они причинили Молдове и как тяжело нам было изгнать их из власти», — говорила она.

Один из лидеров оппозиционного блока «Альтернатива», мэр Кишинева Ион Чебан считает, что это — ставка на запугивание населения, ненависть и раскол в обществе.

Отметим, что Санду поддержал экс-президент Николай Тимофти. Он известен тем, что перед отставкой он принес извинения бизнесмену Владимиру Плахотнюку за отказ назначить его премьер-министром. В июле олигарха задержали в Греции — возможно, экстрадируют. В Молдавии его обвиняют в создании преступной группировки, мошенничестве и отмывании денег.

Агония режима

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что запугиванием Санду пытается лишить население воли к сопротивлению перед фальсификацией выборов и избавиться от любых «очагов неповиновения».

«В идеале оппозицию вообще нужно отстранить от выборов, тогда и фальсифицировать ничего не придется. При этом в Евросоюзе готовы поддержать все, что предпримут лояльные Брюсселю власти. Так же как было в Румынии», — сказал он.

Исход голосования, по мнению Жарихина, предрешен. В крайнем случае Санду поможет диаспора, голоса которых подсчитают подальше от наблюдателей — в консульствах.

Молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев видит в репрессиях Санду агонию ее режима. История про боевиков, которых тренировали в Сербии — «чистый фейк».

«Оппозиция уже доказала, что представленные видео отсняли на площадке для пейнтбола под Кишиневом. Санду надеется, что эта ложь склонит неопределившихся к ее партии. Правда, силовики забыли объяснить: если Россия планирует выиграть парламентские выборы, зачем ей устраивать беспорядки?», — заявил Кисеев.

Эксперт считает, что внутри Молдавии партия президента наберет 20%. Диаспора тоже не даст желаемого перевеса. У нее останется два варианта действий: или не утверждать оппозиционное правительство и организовать перевыборы, или объявить о попытке захвата страны Россией и ввести диктатуру.