В Раде обвинили Зеленского во лжи о коррупции на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский врет западным СМИ, когда рассказывает о ситуации с коррупцией в своей стране. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

© Газета.Ru

«Мощно врет Владимир Александрович на Fox News... Разве не его партия несколько месяцев назад по прямому указанию пыталась уничтожить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры?» — задался риторическим вопросом парламентарий.

Он возмутился, что украинский лидер после этого смеет называть себя защитником органов, которые занимаются борьбой с коррумпированными чиновниками.

Накануне Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News, в рамках которого не только назвал себя главным борцом с коррупцией на Украине, но также заявил, что президент США Дональд Трамп теперь якобы выступает против обмена землями между Россией и Украиной, а еще — что американский лидер может поменять позицию Си Цзиньпина по Украине.