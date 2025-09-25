Моди: Индия укрепляет проверенное временем партнерство с Россией

Участие России в крупнейшей международной торговой выставке UP International Trade Show 2025 (UPITS) свидетельствует об укреплении партнерства Нью-Дели и Москвы. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на церемонии открытия выставочной экспозиции в городе Нойда в северном штате Уттар-Прадеш.

"В этом году страной - партнером выставки стала Россия, что означает дальнейшее укрепление нашего проверенного временем партнерства", - цитирует издание The Times of India выступление Моди.

Говоря об усилиях Индии по развитию отечественного оборонного сектора, глава правительства назвал свидетельством динамичного развития отрасли действующий в Уттар-Прадеше завод по производству российских автоматов АК-203.

"Это предприятие создано при поддержке России в рамках нашей инициативы "Делай в Индии". Мы создаем такую экосистему, чтобы все наше оружие имело марку "Сделано в Индии", - подчеркнул Моди.

Совместное российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) по производству автоматов действует с января 2023 года в городе Корва. Сейчас СП реализует подписанный в 2021 году с Минобороны Индии контракт на поставки свыше 600 тыс. единиц АК-203. В связи с большим спросом на эту продукцию IRRPL ведет переговоры с российской стороной о строительстве в Индии в ближайшие годы второго завода по выпуску автоматов Калашникова АК-203.

Ожидается, что выставку посетят 300 тыс. представителей деловых кругов Индии и других стран.