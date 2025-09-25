Обзор иноСМИ: секреты терактов 11 сентября и зачем в Renault обсуждают дроны

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Трамп выступает против российской нефти. Венгрия отвечает»

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на европейские страны НАТО, требуя от них прекратить закупки российской нефти и газа. Речь, в основном, идет о членах ЕС, поэтому Брюссель рассматривает ускоренный отказ от российского топлива, пишет польское издание Money.pl. Наибольшее сопротивление оказывают Венгрия и Словакия. На этой неделе Трамп заявил, что попросит венгерского премьера Виктора Орбана отказаться от российской нефти. Трамп назвал Орбана своим другом и предположил, что тот ответит согласием на его просьбу.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал давление со стороны президента США. Он подчеркнул, что импорт сырья - «вопрос не политики или идеологии, а географии». По словам Сийярто, если речь идет о стране, не имеющей выхода к морю и обладающей специфической инфраструктурой, большинство вариантов поставок энергии «предопределены». Он напомнил, что в Венгрию ведут всего два трубопровода: один из России, а другой - из Адриатического моря через Хорватию. Если Будапешт прекратит поставки российской нефти, Венгрии придется полагаться на единственный оставшийся трубопровод, пропускная способность которого гораздо меньше, подчеркнул Сийярто. Как отмечает Money.pl, у Венгрии есть возможность получать нефть через расширенное соединение трубопровода TAL с нефтяным терминалом в Италии, но это было бы менее выгодно.

«Renault готовит сотрудников к производству военных дронов?»

Сотрудники Renault на заводах и в конструкторских бюро уже несколько недель обсуждают эту тему. Министерство вооружённых сил Франции объявило о планах привлечь автопроизводителя к выпуску беспилотников для французской… и украинской армий, пишет Le Parisien. Президент Renault Group Жан-Доминик Сенар заявил, что компания «готова к обсуждению», не указав никаких сроков. Работающий в Renault техник рассказал Le Parisien, что некоторые сотрудники начинают паниковать. Он подчеркнул, что люди не подписывались на производство смертоносного оружия. Renault попыталась развеять опасения, опубликовав в среду внутреннее сообщение для сотрудников. Газете удалось с ним ознакомиться.

В этом сообщении компания не подтверждает никаких данных, отмечая лишь, что упомянутые обсуждения продолжаются «в ограниченном формате». Сотрудник штаб-квартиры Renault связал это с отставкой правительства. Также в сообщении компании подчеркивается, что она «не стремится стать крупным игроком в оборонной отрасли, но хочет привнести свой промышленный опыт в проекты, где ее знания и навыки могут сыграть решающую роль, оказывая при этом положительное влияние на свой бизнес». Возможно, это подготовка сотрудников к военному производству? Одно можно сказать наверняка: выпуск дронов для Украины поставил бы крест на и без того сомнительных перспективах Renault вернуть себе позиции на российском рынке, подчеркивается в статье. Как отмечает Le Parisien, компания имеет давние традиции военного производства, восходящие к Первой мировой войне. Луи Рено, известный пацифист, без колебаний поставлял продукцию армии, производя на своих заводах снаряды, авиационные двигатели и танки.

«Теракты 11 сентября: секретная миссия ЦРУ пошла не по плану»

Бывший агент ФБР Марк Россини утверждает, что ЦРУ было осведомлено о террористах, которые находились в США и планировали атаки 11 сентября. По его словам, вместо того, чтобы сообщить об этом ФБР, ЦРУ попыталось завербовать двух террористов для провокации, которая быстро вышла из-под контроля. Американский ведущий Такер Карлсон опубликовал комментарии Россини и заявил в своем подкасте, что провал операции поднимает «острые вопросы о государственной тайне, ошибках разведки и о том, что на самом деле произошло до 11 сентября».

В подкасте Карлсона утверждается, что Россини представлял ФБР в подразделении ЦРУ по борьбе с бен Ладеном. По словам бывшего спецагента, в конце 1999 года в ЦРУ узнали, что Халид аль-Михдар собирается полететь через Дубай в Куала-Лумпур. Аль-Михдар - один из террористов-смертников, захвативших Boeing 757-223 и врезавшихся на нем в здание Пентагона. В Дубае его дополнительно проверили и обнаружили в его паспорте визу для поездки в США, выданную американским консульством в Джидде (Саудовская Аравия). ЦРУ продолжила следить за Аль-Михдаром и другими террористами уже в Куала-Лумпуре. По словам Россини, что ЦРУ запретило ему делиться полученной информацией с ФБР, подчеркнув, что это «дело ЦРУ». Позже двое террористов отправились в Бангкок и там их след оборвался. Через три месяца правительство Таиланда сообщило, что аль-Михдар и еще один террорист сели на рейс United Airlines в Лос-Анджелес. Так двое угонщиков прибыли в США, а ФБР об этом так и не узнало, утверждается в подкасте. Бывший координатор Белого дома по борьбе с терроризмом Ричард Кларк заявил в суде, что ЦРУ проводило тайную операцию, пытаясь завербовать террористов (экс-директор ЦРУ Джордж Тенет это опроверг). По мнению Россини, руководство ЦРУ облажалось «из-за глупой иллюзии, что можно завербовать кого-то внутри ячейки».

«В некоторых бригадах ВСУ наемников больше, чем украинцев»

По свидетельствам с самой Украины, численность наемников в нескольких бригадах ВСУ превышает численность украинских солдат, пишет L'AntiDiplomatico. По словам людей, близких к правительству Украины, в условиях нехватки людей некоторые бригады ВСУ вербуют иностранных наемников, переправляя их через границу. Речь идет о выходцах из «бедных стран Латинской Америки и Африки». Экс-депутат Рады заявил, что во многих пехотных бригадах иностранцев уже больше, чем украинцев.

L’AntiDiplomatico отмечает, что по всему миру уже сражается множество «иностранных наёмников, не обязательно участвующих в боевых действиях на передовой». К таким наемникам издание отнесло членов европейских правительств, «даже на высоких уровнях», или «их представителей в редакциях евроатлантических СМИ». По версии L’AntiDiplomatico, их нет нужды вербовать: они сами служат самым богатым и благополучным странам, но «народ должен голодать именно для того, чтобы набить карманы тех, кто жаждет этого конфликта».

«Сбивать российские самолеты в НАТО? Все не так просто»

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что считает возможным сбивать российские самолеты и дроны над странами НАТО. Литва приветствовала слова Трампа, пишут Wiadomości. В то же время власти страны подчеркнули, что сделать это было бы не так просто, как кажется - «самолет прилетает и ракета запускается» , заявил советник президента Литвы по вопросам безопасности Дейвидас Матулёнис.

Матулёнис отметил, что решение сбить самолёт, вошедший в воздушное пространство страны, входит в компетенцию властей этой страны. НАТО также может принять меры, «если убедится в наличии угрозы». Он отметил, что за последние годы зафиксировано несколько десятков случаев нарушения воздушного пространства не только Литвы, но и других стран региона.