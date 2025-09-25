Зеленский пригрозил ударами по Кремлю

Владимир Зеленский заявил, о том, что в случае продолжения конфликта чиновникам в Кремле стоит узнать, «где находится ближайшее бомбоубежище». Об этом он заявил в интервью Axios.

Ранее президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После нее американский лидер сделал ряд заявлений. В частности, он заметил, что российская экономика «находится на грани развала» и Киев мог бы вернуться к своим «изначальным границам», а также охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

По словам Владимира Зеленского, президент Трамп «открыто поддерживает его в нанесении ударов по российским объектам, в том числе по энергетической инфраструктуре и оружейным заводам». Он также пообещал использовать дополнительное дальнобойное оружие, если Украина получит его от США.

«Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Если война не прекратится, они в любом случае будут необходимы», – заявил украинский политик в ответ на вопрос, что он хотел бы сказать чиновникам в Кремле.

Напомним, что вечером 21 сентября украинские беспилотники атаковали курортную зону Крыма. Погибли три человека, еще 16 получили ранения различной степени тяжести. В Минобороны РФ подчеркнули, что дроны были заряжены фугасными снарядами и били по территории, где нет каких-либо военных объектов.

24 сентября украинские БПЛА и морские дроны атаковали Новороссийск. Удар был направлен на центральную часть города, в том числе гостиницу. В результате атаки погибли два человека, 12 пострадали.