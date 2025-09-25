Политолог Юрий Светов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал обвинения украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Тбилиси в том, что тот «зависит» от России. По словам эксперта, в Грузии сейчас прагматичное руководство, которое ставит интересы страны на первое место, и реагирует на подобную критику достаточно жестко.

«Это определенный сигнал, что Зеленский со своей командой, не Украина, а именно Зеленский и команда, они надоели всем хуже горькой редьки. Вот эта ситуация, когда Зеленский приезжает на сессию Генассамблеи и выступает перед практически пустым залом — это такой символический сигнал. Пора новый спектакль ставить, этот уже отыгран», — сказал Светов.

Он также напомнил, что известия о том, что на территории Грузии появляются люди с взрывчаткой, связанные с Украиной, и что маршруты передачи материалов для терактов в России проходят через республику, вызвали недовольство местных властей.

Накануне Зеленский подверг критике официальный Тбилиси, обвинив его «в зависимости» от России. По его словам, права человека и европейский характер государственного устройства в этой республике «только сжимаются».

В ответ глава грузинского парламентского большинства Ираклий Кирцхалия назвал Зеленского «марионеткой» и посоветовал ему «промыть рот», прежде чем говорить о Грузии. Он также подчеркнул, что обвиняя грузинские власти в нарушении прав человека, Зеленский прежде всего оскорбляет украинский народ, который открыто похищают на улицах и насильно отправляют на передовую.