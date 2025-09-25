Самолет с Нетаньяху облетел Францию из-за опасений ареста

Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху облетел Францию, чтобы избежать гипотетического ареста по решению Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

«Маршрут рейса премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк, где он примет участие в Генеральной Ассамблее ООН, пролегает в обход воздушного пространства всех стран, кроме Италии и Греции, несмотря на более длительный перелет», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что Франция традиционно является одной из стран, через которую всегда пролетали самолеты глав израильского правительства на пути в США. Однако в этот раз путь был изменен.

3 апреля этого года Нетаньяху прибыл в Венгрию с визитом, проигнорировав ордер Международного уголовного суда на арест. Это стало первой зарубежной поездкой для премьера после решения МУС.