Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером высказался о новом скандале вокруг Урсулы фон дер Ляйен, отметив, что многие действия главы Еврокомиссии продиктованы ее ощущением безнаказанности.

Ранее венгерский евродепутат Кинга Гал сообщила в соцсети X, что Европейский омбудсмен начал расследование, касающееся переписки фон дер Ляйен с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу сделки ЕС с «Mercosur». Отмечалось, что, как и в случае со скандалом вокруг Pfizer, эти сообщения тоже пропали.

Урсула фон дер Ляйен почувствовала свою безнаказанность, это ощущение возникло у нее во времена «теплых» отношений с представителями Демократической партии США. Став председателем Еврокомиссии, она проводила ту линию, которая была выгодна этой партии. И в результате у нее сложилось мнение, что под протекторатом Демпартии она может совершать определенные поступки, ни на что не оглядываясь. Скандалы, связанные с коррупцией супруга фон дер Ляйен и с закупками вакцин от COVID, совпали с тем периодом, когда она испытывала упоение от власти. Вместе с тем, видимо, она не понимает, что ее должность – выборная, и ее нахождение во главе Еврокомиссии не гарантировано. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Прошедшим летом фон дер Ляйен «уже прошла испытание вотумом недоверия», который был инициирован из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса, напомнил политолог.

«Соответствующее голосование не отринуло фон дер Ляйен от должности. Однако если бы ее избирали заново, то тех цифр, которые были показаны на голосовании, ей бы не хватило. Этот маленький нюанс может показаться неважным. Но он свидетельствует о тенденции – о тенденции не в ее пользу», – отметил эксперт.

Отставка фон дер Ляйен с поста председателя Европейской комиссии неизбежна, добавил Оленченко.

«Однако я не уверен, что к этой отставке приведет новый скандал, связанный с ее перепиской с Макроном. Пока нет серьезных оснований говорить о том, что он может стать последней каплей. Но в дальнейшем фон дер Ляйен продолжат побуждать уйти в отставку по-хорошему. Или же все будет сделано по-плохому. Эта тенденция сохранится. При этом сама фон дер Ляйен и ее кураторы уже понимают, что отставка неизбежна. Поэтому до этого момента она будет делать все, что может, невзирая на последствия для ее репутации», - сказал аналитик.

Ранее фон дер Ляйен на встрече с китайским премьером Ли Цяном попросила КНР повлиять на Россию по теме украинского урегулирования.