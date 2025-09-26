Зеленский опроверг слухи о якобы призывах Трампа «бить по дому Путина»

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал неправдой слухи о том, что президент США Дональд Трамп якобы мог предложить ему бить «по дому» президента России Владимира Путина, чтобы «принудить к миру», сообщает Axios.

© Global look

Владимир Зеленский в интервью Axios опроверг слухи о том, что Дональд Трамп во время телефонного разговора якобы предложил ему «бомбить дом» президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости» . На вопрос журналиста портала Axios о достоверности этой информации Зеленский прямо заявил: «Нет, это неправда».

Ранее Financial Times представила свою версию разговора между Зеленским и Трампом, в которой сообщалось, что президент США якобы рекомендовал украинской стороне наносить удары по Москве и Петербургу как часть стратегии давления на Россию для начала переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что Трамп не делал подобных призывов к ударам по российским городам.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп запретил Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для ударов вглубь России.

Владимир Зеленский попросил российских чиновников убедиться, что они знают местонахождение своих укрытий.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил Зеленскому о наличии у России оружия, от которого не спасет никакое бомбоубежище.