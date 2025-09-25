Владимир Зеленский заявил в интервью Axios о готовности уйти с поста президента после окончания конфликта. По его словам, если будет достигнуто прекращение огня, то тогда можно будет провести выборы.

Как указывает издание, Зеленский сообщил, что планирует обратиться к парламенту с просьбой организовать выборы сразу после установления режима прекращения огня. Политик, отвечая на прямой вопрос о завершении своей миссии после окончания конфликта, заявил, что будет «готов» покинуть свой пост.

«Моя цель — закончить войну», — сообщил он, отметив, что не готовится баллотироваться на новый срок.

Это заявление имеет большое значение, поскольку выборы в стране были отложены на неопределенный срок в связи с введением военного положения. Это вызвало критику, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа.

В интервью, записанном сразу после выступления на Генассамблее ООН, Зеленский заявил о своей решимости. Он отметил, что во время встречи с Трампом во вторник, заверил его лично: если удастся достичь многомесячного прекращения огня, он готов принять меры.