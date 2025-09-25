Каладзе: Зеленскому придется ответить за то, что он сделал с Украиной

Владимир Зеленский пусть лучше следит за своей страной, нежели за Грузией. Настанет время, ему придется за все ответить, заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Пусть Зеленский следит за своей страной. Пусть он говорит о том, что он сам потерял и что устроил своему народу и своей стране. Больше того несчастья, которое сегодня происходит на Украине при его участии, нет. Пройдет время, ему придется ответить за это. Нашу страну и грузинский народ пусть оставит в покое. Мы <…> защитим мир и обеспечим экономическое развитие [своей] страны", - сказал Каладзе.

Накануне Зеленский, выступая с трибуны на Генассамблее ООН, заявил, что Европа теряет Грузию. Также, по его словам, в Грузии ухудшается ситуация с правами человека.