Громкое заявление президента Дональда Трампа о том, что Россия — это «бумажный тигр», а Украина "сможет отбить территории", оказалось не сменой политики, а продуманным стратегическим ходом, сообщает The New York Post.

Источники в Белом доме и за его пределами подтвердили изданию, что слова Трампа о способности Украины вернуть все свои земли — это «стратегический ход» с целью заставить Россию сесть за стол переговоров.

Несмотря на месяцы усилий, Вашингтону так и не удалось добиться перемирия на Украине. Чиновник Белого дома подтвердил изданию, что этот выпад Трампа был "стратегическим ходом, направленным на стимулирование переговоров".

«Это не свидетельствует о каких-либо существенных изменениях в политике, — подтвердил источник, близкий к администрации. — Это ясная и очевидная тактика ведения переговоров, чтобы подтолкнуть Россию».

При этом издание отмечает, что заявление Трампа также было основано на некоей разведывательной информации, описывающей трудности продвижения ВС РФ и проблемы в российской экономике. Однако суть этой информации в статье раскрыта не была.

Путин переиграл Трампа: вся ответственность теперь на Европе

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отмечал, что, вероятно, Трамп делал свои заявления под влиянием общения с Владимиром Зеленским. При этом в Кремле подчеркнули, что США не заявляли об отказе от конструктивного курса по урегулированию украинского кризиса.