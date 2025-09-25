Желание Токаева распустить Сенат объяснили

Стремление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева упразднить Сенат, верхнюю палату парламента, связано с его стремлением консолидировать общество в период реформ. Об этом рассказал в разговоре с «Лентой.ру» политолог, специалист по Казахстану Роман Юнеман.

По его словам, упразднение Сената может преследовать разные цели — от ликвидации «формального института» до ослабления региональных элит, которые имели там сильные позиции. Но в любом случае эти цели вписываются в концепцию «контролируемой демократии», курс на которую президент взял после протестов 2022 года.

«Сенат — это площадка для местных элит, лоббирующих свои интересы. Еще один фактор — этнический: Токаев, вероятно, хочет нивелировать влияние Ассамблеи народов Казахстана, которая назначает в Сенат своих представителей, и сделать общество более монолитным», — отметил Юнеман.

Как убежден политолог, казахстанский двухпалатный парламент был создан в 1995 году скорее по образцу России и других европейских стран, нежели из соображений практической необходимости. И теперь необходимость в нем, с точки зрения токаева, отпала.

«Верхняя палата обычно нужна федерациям. В Казахстане она была скорее страховкой для суперпрезидентской системы Курсултана Назарбаева, если Мажилис (нижняя палата) вдруг выйдет из-под контроля. Теперь, похоже, эта необходимость отпала», — заключил эксперт.

Референдум об упразднении Сената в Казахстане пройдет в 2027 году. Токаев сообщил о намерении провести соответствующую реформу в начале сентября. Политик считает, что она укрепит доверие граждан к государственным институтам.