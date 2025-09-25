Супертайфун «Рагаса» и портрет Байдена: что обсуждают зарубежные СМИ

Разрушения, вызванные супертайфуном «Рагаса», а также замена американским лидером Дональдом Трампом портрета его предшественника Джо Байдена на «Аллее славы», оказались в фокусе внимания зарубежных СМИ. Самые интересные статьи по этому поводу в подборке «Рамблера».

© RITCHIE B. TONGO/EPA/TACC

Супертайфун «Рагаса»

Супертайфун «Рагаса», обрушившийся на южные провинции Китая, Гонконг и Филиппин, и вызванные им разрушения, активно освещались зарубежными изданиями.

Тайфун принес в регион проливные дожди, из-за которых реки вышли из берегов, а мутные потоки заливали дома и сметали автомобили. Более 120 человек числятся пропавшими без вести и 34 пострадали в результате паводка на востоке Тайваня, сообщило центральное информационное агентство (CNA) острова.

По информации издания, в результате в результате разлива оползневого озера на реке Матайян погибло 14 человек, 52 получили ранения и 31 человек пропал без вести.

В свою очередь журналисты South China Morning Post отметили, что критический момент бедствия в Гонконге прошел, коммунальные службы занимаются расчисткой улиц.

«Утром 24 сентября Гонконг проснулся от ливня, когда супертайфун «Рагаса» приблизился к городу. К 15:00 того же дня 82 человека получили ранения и получили медицинскую помощь в государственных больницах, при этом было зарегистрировано в общей сложности 698 упавших деревьев и 16 случаев наводнений», - утверждает издание, публикуя видеозапись залитых водой улиц города.

Позднее стало известно, что в Гонконге пострадали более 100 человек.

Замена портрета Байдена

Замена нынешним президентом США Дональдом Трампом портрета своего предшественника Джо Байдена в «президентской аллее славы» в Белом Доме на фотографию устройства, которое автоматически ставит подпись, также оказалась в центре внимания западных СМИ.

По мнению журналистов издания Axios, такие действия Трампа связны с его усилиями по лишению легитимности последних решений Байдена на посту президента, «в частности, помилований».

«Трамп троллит Байдена, используя автоподпись вместо портрета на «Аллее славы»», - подчеркивается в статье.

Трамп в июне приказал провести расследование действий Байдена и использования им автоподписи, предположив, что это могло быть связано со снижением когнитивных функций бывшего американского лидера. При этом Джо Байден подчеркивал, что лично принимал решения во время своего президентства и «любые предположения, что он этого не делал, нелепы», пишет CNN.

Напомним, что Джо Байден перед своим уходом с поста президента США вынес решение о помиловании сына и ряда своих сторонников. При этом Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в неуплате налогов, а также в незаконном приобретении оружия и владении им в период, когда он употреблял наркотики. В Белом доме назвали причиной помилования то, что Джо Байден считает произошедшее с его сыном Хантером судебной ошибкой, связанной с политическим давлением.

Также незадолго до завершения своего срока Байден разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. И до инаугурации Трампа уходящая администрация США ввела санкции против 50 российских банков, включая Газпромбанк, через который проходили платежи за российский газ.