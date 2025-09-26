Bloomberg: Европа предупредила Россию о готовности сбивать самолёты

Дипломаты европейских государств предупредили Россию, что силы НАТО готовы отвечать на нарушения своего воздушного пространства. Об этом пишет Bloomberg.

© РИА Новости

«Европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на нарушения своего воздушного пространства всей силой, в том числе сбивая российские самолёты», — указано в публикации.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолёты, угрожающие населению или инфраструктуре.

Посол России в Париже Алексей Мешков в эфире радиостанции RTL заявил, что, если НАТО собьёт российский самолёт, это будет означать войну.