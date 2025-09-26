Bloomberg: Европа предупредила Россию о готовности сбивать самолёты

Дипломаты европейских государств предупредили Россию, что силы НАТО готовы отвечать на нарушения своего воздушного пространства. Об этом пишет Bloomberg.

«Европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на нарушения своего воздушного пространства всей силой, в том числе сбивая российские самолёты», — указано в публикации.

Генсек НАТО рассказал о реакции на «вторжения» российских самолетов

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолёты, угрожающие населению или инфраструктуре.

Посол России в Париже Алексей Мешков в эфире радиостанции RTL заявил, что, если НАТО собьёт российский самолёт, это будет означать войну.